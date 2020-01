Auch sie war schon Gast in Davos: KI-Roboter Sophia. Ihr menschliches Erscheinen erschreckt manchen - dabei folgen Dialoge bei Sprachrobotern oft nur kruden Programmierregeln.

Künstliche Intelligenz schmeckt wie dünne Salamischeiben, bröckeliges Hack, geriebener Käse. So belegte Pizzen liefen bei einem kalifornischen Start-up vom Band. Das Besondere, so wurde es erzählt: Die Firma backt ihre Pizzen mit künstlicher Intelligenz, abgekürzt KI. Offenbar war das kein Erfolgsrezept. Auf Bewertungsportalen schimpften viele Kunden, die KI-Pizza sei zu dünn, der Rand schmecke nach Pappe. Ein Fachmagazin für Ingenieure schrieb, die Pizza wäre nur für Roboter genießbar. Das Start-up hat das Backen mittlerweile aufgegeben. KI-Pizza - was für ein Käse.