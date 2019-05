3. Mai 2019, 09:08 Uhr Darknet Ermittler heben weltweit zweitgrößten illegalen Online-Marktplatz aus

Drei Deutsche sollen den Umschlagplatz im Darknet betrieben haben. Auf "Wall Street Market" boten sie Drogen, gestohlene Daten und gefälschte Dokumente zum Verkauf.

Behörden aus Europa und den USA ist gemeinsam ein Schlag gegen den Handel mit illegalen Waren im Internet gelungen. Die Ermittler hoben den nach ihren Angaben weltweit zweitgrößten illegalen Marktplatz im sogenannten Darknet aus. Auf der Plattform "Wall Street Market" seien gestohlene Daten, gefälschte Dokumente und vor allem Drogen angeboten worden, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Nun säßen die drei mutmaßlichen Betreiber in Haft. Beim Darknet handelt es sich um einen abgeschirmten Teil des Internets.

Bei den Männern soll es sich um einen 31-Jährigen aus Bad Vilbel (Hessen), einen 22-Jährigen aus Kleve (Nordrhein-Westfalen) und einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Esslingen (Baden-Württemberg) handeln. Die Verdächtigen sollen an den Verkäufen über die Plattform verdient haben. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) erhielten sie Provisionszahlungen in Höhe von zwei bis sechs Prozent des Verkaufswertes.

Zuletzt sollen auf dem Online-Marktplatz mehr als 63 000 Verkaufsangebote eingestellt sowie mehr als eine Million Kundenkonten und 5400 Verkäufer angemeldet gewesen sein. Bezahlen konnten die Nutzer mit Hifle der beiden Kryptowährungen Bitcoin und Monero.

Den Festnahmen waren lange und aufwendige verdeckte Ermittlungen der US-amerikanischen und niederländischen Strafverfolgungsbehörden sowie der europäischen Polizeibehörde Europol vorausgegangen. Seit März 2019 richten sich die Ermittlungen gegen die drei Deutschen, teilt das BKA mit. Bei Wohnungsdurchsuchungen seien Bargeldbeträge in Höhe von mehr als 550 000 Euro sowie Kryptowährungen Bitcoin und Monero in 6-stelliger Höhe, mehrere hochwertige Fahrzeuge und zahlreiche weitere Beweismittel, insbesondere Computer und Datenträger, sichergestellt worden. Bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen aus Kleve wurde nach Angaben des BKA zudem eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt.

Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat die Haftrichterin am Amtsgericht Gießen die Untersuchungshaft wegen "gewerbsmäßiger Verschaffung einer Gelegenheit zur unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln" angeordnet. Die Server des illegalen Online-Marktplatzes wurden am Donnerstag beschlagnahmt.