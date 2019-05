30. Mai 2019, 17:11 Uhr Audrey Tang "Ich gebe keine Befehle. Ich nehme keine Befehle an"

Audrey Tang ist 38 Jahre alt und Cyberministerin in Taiwan. Ihr Auftrag: Die digitale Neuerfindung der Demokratie. Über eine konservative Anarchistin.

Von Kai Strittmatter

Als ein Leipziger Journalist nach seinem Besuch der Berliner Republica vor drei Wochen seinen Lesern berichtete, er habe soeben "die wahrscheinlich coolste Digitalministerin der Welt" erlebt, da dachten wahrscheinlich die wenigsten an Dorothee Bär. Tatsächlich hatte das Publikum in Berlin die Taiwanerin Audrey Tang erlebt. Oder vielmehr: ihr Hologramm. Zugeschaltet aus Taipeh, aus dem "Social Innovation Lab", in dem sie ihr Ministerbüro eingerichtet hat, zwischen Start-ups und Bürgerrechtsvereinen. Eine Ministerin, die den Berlinern zurief, Breitband und volle digitale Partizipation seien ...