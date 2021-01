Von Philipp Bovermann und Simon Hurtz, München

Bis vor einiger Zeit war ein Spaziergang mit der Corona-Warn-App in einer Stadt noch wie das Handyspiel "Pokémon Go": Man sammelte "Begegnungen mit niedrigem Risiko". Doch seit gut einem Monat sehen die meisten Nutzerinnen und Nutzer gar keine Begegnungen mehr. Ist die App kaputt, fragen sich viele. Bringt die Kontaktnachverfolgung überhaupt etwas? Und warum gab es seit dem Start der App im Juni so wenige neue Funktionen?

Warum ist die Corona-App so still geworden?

Kurz vor Weihnachten veröffentlichten die Entwickler von Telekom und SAP ein wichtiges Update, das unter anderem die Risikoberechnung veränderte. Nun zeigt die App deutlich seltener Begegnungen mit geringem Risiko an. Es werden nicht mehr einzelne Begegnungen erfasst, sondern Risikominuten zusammengezählt. Sobald diese eine bestimmte Schwelle überschreiten, warnt die Software. Die Entwickler versichern, die App sei nicht kaputt. Sondern präziser.

Wie viel hat die App gebracht?

Als die Corona-App im vergangenen Juni startete, hatte der Chaos Computer Club nichts zu meckern. "Da kann sich die Bundesregierung auf die Schulter klopfen", sagte Sprecher Linus Neumann. Heute klingt das anders. "Die App hat eine Reihe an Problemen, an deren Behebung nicht mit ausreichendem Druck gearbeitet wurde", sagt er. Die Opposition schließt sich den Hackern an. "Die Versäumnisse der Bundesregierung sind leider massiv", sagt der Grünen-Netzpolitiker Konstantin von Notz. Sein FDP-Kollege Manuel Höferlin spricht von "Schlafmützigkeit".

Der negativen Wahrnehmung stehen positivere Zahlen gegenüber: Die App wurde mehr als 25 Millionen Mal heruntergeladen, etwa 23 Millionen Menschen nutzen sie. Mehr als 200 000 Infizierte haben ihre Daten anonym in der App geteilt. Seit Oktober entspricht das zehn bis 15 Prozent aller Erkrankten. Keine App der Welt hätte die zweite Welle und harte Maßnahmen verhindern können - trotzdem kann sie einer von vielen Bausteinen im Kampf gegen die Pandemie sein.

Welche weiteren Updates sind geplant?

Seit Monaten wird über eine Cluster-Erkennung diskutiert, also eine Funktion, die für die Risikobewertung berücksichtigt, ob man sich in einer Menschengruppe aufhält. Dafür müsste die App erfassen, wie viele Signale anderer Handys sie in unmittelbarer Nähe empfängt und ob die Geräte sich bewegen. Falls nicht, deutet das auf einen Restaurantbesuch oder eine Party hin. Dann könnten auch Infizierte in größerer Entfernung über Aerosole eine Ansteckungsgefahr bedeuten.

Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge befinde sich eine solche Funktion aktuell "in Prüfung". Jens Zimmermann, der digitalpolitische Sprecher der SPD, kann nicht nachvollziehen, "warum die Weiterentwicklung der App so lange ausblieb". Oppositionspolitiker wie von Notz und Höferlin äußern sich teilweise noch deutlicher.

Künftig soll die App eine "Eventregistrierung" bekommen, ein Datum dafür steht noch nicht fest. Möglicherweise sollen Menschen bei Treffen im öffentlichen Raum QR-Codes scannen und so ihre Daten hinterlegen, für den Fall einer Infektion. Das wäre eine manuelle Form der Cluster-Erkennung - eine digitalisierte Form der "Zettelwirtschaft" in den Restaurants aus dem vergangenen Sommer. Eine andere wichtige Funktion ist schon mit Datum bestätigt: Ende Januar soll Version 1.11 die Unterstützung für iPhone 5 und 6 bringen - damit könnten etwa 1,5 bis zwei Millionen Menschen zusätzlich die App nutzen.

Warum läuft die Weiterentwicklung so schleppend?

Henning Tillmann, Co-Vorsitzender des digitalpolitischen Thinktanks D64, spricht von einer langen Kette "mysteriöser" Verzögerungen. Anfang August etwa habe Christian Drosten die Idee eines Kontakttagebuchs vorgestellt. Die entsprechende Funktion in der App hätte ein "Informatikstudent an einem Wochenende" programmieren können. Dennoch dauerte es bis Ende Dezember. Das Bundesgesundheitsministerium teilt mit, durch die Kontakttagebuch-Funktion würden "in einem erweiterten Umfang Daten verarbeitet". Daher habe die Entwicklung mit dem Bundesdatenschutzbeauftragen und dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik abgestimmt werden müssen. Allerdings verarbeitet die Funktion gar keine Daten im engeren Sinne, sie werden nur lokal auf dem Handy gespeichert. Das Ministerium bestätigt das auf Nachfrage.

Die Fäden der Weiterentwicklung laufen beim Robert-Koch-Institut (RKI) zusammen. Aus dessen Umkreis ist zu hören, man sei sehr unglücklich, neben einer Pandemie auch noch das Management eines Software-Großprojekts stemmen zu müssen. Dafür habe man zu wenig und fachlich nicht ausreichend qualifiziertes Personal. Das RKI antwortet nur ausweichend auf die Frage, wie viele Mitarbeiter mit welcher fachlichen Qualifikation die App inhaltlich weiterentwickeln. Es gebe ein "Kernteam für das Projekt", eingebunden seien aber auch "weitere Abteilungen und Fachgebiete".

Steht der Datenschutz einer effektiveren App im Weg?

Im Wochentakt fordern Politiker ohne ausgeprägte Digitalkompetenz, der Datenschutz dürfe dem Gesundheitsschutz nicht im Weg stehen. Damit verunsichern sie viele Menschen: Bei einer repräsentativen Umfrage des VPN-Anbieters ExpressVPN sagten 58 Prozent der Befragten, dass sie nicht bereit seien, mehr Privatsphäre preiszugeben.

Die Bundesregierung habe "durch wiederholte, äußerst unbedachte Äußerungen viel Vertrauen verspielt", sagt von Notz. Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, stimmt ihm zu. Die Akzeptanz der Corona-Warn-App stehe und falle mit ihrer datenschutzkonformen Ausgestaltung: "Die App ist aus gutem Grund dezentral aufgestellt und verzichtet auf die Speicherung von Bewegungsprofilen."

Die Kontaktverfolgung scheitert nicht am Datenschutz, sondern an anderen Problemen. Weniger als ein Drittel der Gesundheitsämter setzt auf moderne Software, viele arbeiten mit Excel, Fax und Stift. Diagnoseschlüssel über die App zu teilen, ist oft kompliziert. "Das Hauptproblem ist, dass die Prozesse hinter der Corona-Warn-App nicht digitalisiert sind", sagt FDP-Politiker Höferlin. Mittlerweile sind zwar mehr als 90 Prozent der niedergelassenen Labore an die digitale Infrastruktur angeschlossen, im klinischen Bereich sieht es jedoch schlechter aus.

Wie setzen andere Länder Corona-Apps ein?

Befürworter digitaler Überwachungsmaßnahmen blicken gern nach Ostasien. Der Philosoph Julian Nida-Rümelin etwa rühmte bei Anne Will Südkorea, Taiwan und Japan. Allerdings setzt Taiwan keine App zur Kontaktnachverfolgung ein, sondern eine elektronische Fußfessel, die mithilfe von Handydaten die Quarantäne von Infizierten überwacht. In Südkorea erstellen die Behörden - in aufwendiger Handarbeit - mit Handydaten, Kreditkartenabrechnungen und Überwachungskameras Bewegungsprofile von Infizierten. Die japanische App entspricht technisch der deutschen App.

Für einen nationalen Sonderweg hat sich etwa Frankreich entschieden. Die Regierung setzt nicht auf die Schnittstellen von Google und Apple, sondern ließ eine eigene App entwickeln, die Daten zentral bei einer Behörde speichert. Diesen Weg müsste auch die Bundesregierung gehen, wenn sie den Datenschutz "lockern" wollte. Die französische App wurde Le Monde zufolge nur etwa 2,6 Millionen Mal heruntergeladen. "Das hat nicht funktioniert", gab Präsident Emmanuel Macron zu.