Luca soll an Corona-Warn-App andocken

Ein Journalist checkt bei einem Fußballspiel in Rostock mit der Luca-App ein.

Mit beiden Apps sollen dieselben QR-Codes gescannt werden können, um in Bars oder Veranstaltungen einzuchecken. So sollen Infektionscluster eingedämmt werden.

Von Jannis Brühl

Die Checkin-App "Luca" soll an die Corona-Warn-App des Bundes angebunden werden. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium der SZ. So sollen Covid-19-Infektionscluster für die Gesundheitsämter leichter nachzuverfolgen sein. "Wir arbeiten daran, dass beide Systeme die QR-Codes erkennen, die man bei Veranstaltungen einscannen soll", heißt es aus dem Ministerium.

Die App des Bundes warnt bislang zwar Menschen, die Infizierten zu nahe gekommen sind, aber sie kann nicht erkennen, wenn Personen sich auf derselben Veranstaltung aufgehalten haben, ohne in unmittelbarer Nähe zueinander zu stehen. Zudem ist sie nicht an die Gesundheitsämter angebunden. Sie erfasst keine Daten über ihre Nutzer, anhand derer sie identifizierbar sind. Über Luca können die Gesundheitsämter direkt erfahren, wer auf einer bestimmten Veranstaltung war und ihn kontaktieren.

So genannte Checkin-Apps sollen den Besuch von Restaurants, Geschäften und Konzerten in der Pandemie früher wieder ermöglichen, indem sie den Gesundheitsämtern die Kontaktverfolgung erleichtern. Wer ein Geschäft betritt, scannt mit dem Smartphone einen QR-Code, den der Inhaber ausgehängt hat. Sollte sich einer der Besucher im Nachhinein als infiziert herausstellen, kann das Gesundheitsamt über die App alle anderen Personen finden, die zum entsprechenden Zeitpunkt mit dem Infizierten in dem Geschäft oder auf dem Konzert waren.

Der Bund hat sich also für eine von vielen Checkin-Apps auf dem Markt entschieden. Der Luca-App des Unternehmens Nexenio verschaffte vor allem der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier Medienpräsenz. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Lizenz für die App schon eingekauft und seine Gesundheitsämter an sie angeschlossen. Auch andere Gesundheitsämter nutzen Luca schon.

Ein Sprecher von Nexenio erklärte nun: "Bei Luca funktioniert das Feature ab spätestens Mitte April." Ob die Integration dann auch auf Seiten der Bundes-App abgeschlossen ist, war aber zunächst unklar.

Die nationale Corona-Warn-App ist grundsätzlich anders aufgebaut als Luca. Sie speichert keinerlei Daten über ihre Nutzer, anhand derer der Staat diese identifizieren kann. Im April soll die Corona-Warn-App eine eigene Möglichkeit zur Eventregistrierung erhalten, die aber eben ohne Identifizierung der Nutzer auskommt. Dann sollen auch mit der Bundes-App QR-Codes gescannt werden können, wenn man eine Veranstaltung besucht.

Im Zuge der Integration soll aber ein Dschungel aus QR-Codes an den Wänden von Bars und Veranstaltungsräumen vermieden werden, heißt es aus dem Ministerium: "Man scannt einen QR-Code ein und hat die Möglichkeit, diesen auf beiden Apps zu hinterlegen." Beide Apps würden sich ergänzen: "Die anonyme Eventregistrierung der CWA ist hauptsächlich für private Events gedacht. Die Luca-App hilft, der Zettelwirtschaft in Restaurants etc. zu begegnen und bei Corona-Fällen schnell das Gesundheitsamt über weitere Kontakte zu informieren."

Von Nexenio heißt es, die "anonyme Risikoermittlung der Corona-Warn-App wird datenschutzkonform durch das Luca-System ergänzt". Allerdings ist der Quellcode der Luca-App im Gegensatz zu dem der Bundes-App nicht öffentlich, weshalb der Großteil der IT-Sicherheitsexperten noch nicht beurteilen konnte, wie sicher die Daten bei Luca tatsächlich sind. Nexenio hat versprochen, den Code am 31. März öffentlich zu machen.