Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat am Dienstag ein bedeutsames Urteil zu Cookie-Informationspflichten von Webseitenbetreibern gefällt. In einem vom Bundesgerichtshof weitergereichten Rechtsstreit zwischen dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und der Gewinnspielfirma Planet49 stärkten die Richter dabei die Rechte der Internetnutzer. Ob die Surfenden Europas das zu schätzen wissen werden, ist allerdings unklar. Sie müssen in Zukunft nämlich vermutlich häufiger klicken, um ans Ziel zu gelangen.

Dem Gericht zufolge müssen Webseitenbetreiber die Nutzer deutlich ausführlicher über die Sammlung von Nutzerdaten und die Verwendung von Cookies informieren, als sie das heute vielfach tun. Außerdem müssen Nutzer der geplanten Cookie-Nutzung explizit zustimmen. Demnach reicht es nicht, dass Nutzer einmal bestätigen, dass sie die bereitgestellten Cookie-Informationen gelesen und verstanden haben. Im vorliegenden Fall hatte die Gewinnspielfirma die Häkchen zur Zustimmung der Nutzer zur Cookie-Verwendung bereits vorab ausgefüllt. Der Nutzer musste nur noch auf "Ok" klicken. Damit die Internetseiten-Betreiber rechtlich auf der sicheren Seite sind, müssen Nutzer den Richtern zufolge jedoch aktiv selbst ein Häkchen setzen. Vor allem in Deutschland ist das unüblich, obgleich die europäische Cookie-Richtlinie diese explizite Zustimmung eigentlich bereits seit 2009 fordert.

In Deutschland berufen sich Firmen auf das Telemediengesetz

Grundsätzlich sind Staaten dazu verpflichtet, solche EU-Richtlinien innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht zu überführen. Deutschland war aber der Auffassung, dass die Cookie-Informationspflichten durch das Telemediengesetz von 2007 (TMG) bereits mit EU-Recht konform umgesetzt seien. Eine etwas abenteuerliche Interpretation angesichts der Tatsache, dass das TMG - im Gegensatz zur Forderung der EU-Cookie-Richtlinie - auch mit einer Widerspruchslösung für Nutzer einverstanden war. Das Urteil jetzt kann als deutliche Ansage an den deutschen Gesetzgeber gewertet werden, das deutsche Recht an die EU-Regeln anzupassen.

Auf den Rechtsstreit in Deutschland zwischen dem VZBV und Planet49 hat das Urteil keine direkte Auswirkung, der Bundesgerichtshof muss sich in seiner demnächst anstehenden Entscheidung jedoch an der Interpretation der EU-Richter orientieren.