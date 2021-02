So soll er aussehen. Die Visualisierung eines geplanten Quantenchips.

Von Helmut Martin-Jung, München

Es hat, wie viele neue Technologien, etwas Magisches. Aber auch das Potenzial, die Welt zu verändern: Winzige Partikel auf atomarer Ebene werden von Mikrowellenstrahlung angeregt und geraten in einen Schwebezustand, sodass eine besondere Art von Bits gleichzeitig mehrere Zustände einnehmen kann. Nicht mehr nur 1 oder 0 wie bei klassischen Computerchips. Mit jedem weiteren Bit verdoppelt sich die Rechenleistung, und die ist schnell gigantisch.

Sie ermöglichst es, hochkomplexe Aufgaben zu berechnen, an denen klassische Computer mit ihren Rechenherzen aus Silizium scheitern. Die kommen ohnehin an ihre physikalischen Grenzen, daher braucht es Technologien, mit denen sich die Rechenleistung wie seit mehr als 50 Jahren gewohnt weiter steigern lässt. Bedarf dafür gibt es mehr als genug, ganze Wissenschaftszweige kommen ohne immer höhere Rechenkapazitäten kaum noch voran.

Konzerne wie Google oder IBM arbeiten längst an Quantencomputern, in Deutschland ist es bis dato eher eine Sache für öffentlich geförderte Forscher. Bei einem Projekt mit dem Namen GEQCOS sollen die bestqualifizierten deutschen Forschungseinrichtungen nun zusammenarbeiten, um den Prototypen eines eigenen Quantenchips zu entwickeln, der dann am Walther-Meißner-Institut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften demonstriert werden soll.

Dessen Direktor, der Physiker Stefan Filipp, ist Professor an der TU München und Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung. Vor Kurzem hat der Rat, dem auch führende Vertreter der Industrie angehören, an die Regierung appelliert, mehr in die Quantentechnologie zu investieren: "Für unsere Hightech-Industrie kann der Zugang zu dieser Technologie existenziell sein", schrieben Filipp und Peter Leibinger, Technikchef des Laserspezialisten Trumpf.

Damit Europa nicht den Anschluss an die Weltspitze verliere oder in Abhängigkeit von ausländischen Anbietern gerate, müsse "im Verbund mit den europäischen Partnern" ein anwendungstauglicher Quantencomputer gebaut und betrieben werden, und zwar in spätestens zehn Jahren. Das GEQCOS-Projekt kann man dabei als einen ersten, eher noch forschungsorientierten Schritt sehen. Sein Ziel ist es, einen Quantenchip, also quasi das Herz eines Quantencomputers zu entwickeln und einen Prototypen zum Laufen zu bringen.

Das Projektteam, das hochspezialisierte Forscher verschiedener deutscher Universitäten, Fraunhofer-Institute sowie der Industrie zusammenbringt, will gezielt einige Schwachstellen heutiger Quantenchips angehen. Eine davon ist die Verknüpfung der einzelnen Qubits untereinander. Bisher werden sie paarweise verbunden, bei GEQCOS sollen es mindestens vier sein, erläutert Stefan Filipp. Damit braucht das System weniger Rechenschritte und kann so die kurze Zeitspanne des Quantenzustandes besser ausnutzen. Auch der Quantenzustand selbst, den man sich im Zehntausendstelsekunden-Bereich vorstellen muss, soll verlängert werden.

Beim Design des Chips steigen die Forscher relativ tief ein und prüfen genau, wo es Störmechanismen in den verwendeten Materialien gibt. Quantenchips reagieren äußerst sensibel auf äußere Einflüsse, dazu gehören schon kleinste Defekte im Material. Hauptsächlich sollen dabei Aluminium und Niob verwendet und verbessert werden, sagt Filipp. Es würden aber auch noch andere Materialien untersucht. Weil es auf den Leitungen in dem Chip keinen elektrischen Widerstand geben soll, muss das ganze System auf extrem niedrige Temperaturen heruntergekühlt werden, angestrebt werden Temperaturen nur einige Zehntel Grad über dem absoluten Nullpunkt, also -273,15 Grad, das ist viel kälter als im Weltraum.

Zwei Milliarden Euro will der Bund bereitstellen

Die große Anstrengung, die nach Meinung von Filipp und anderen Experten nötig wäre, um zur Weltspitze aufzuschließen, ist ein Projekt wie GEQCOS nicht, für das rund 15 Millionen Euro fließen. Die Größenordnung, die es eher bräuchte, ist aber auch schon zugesagt. Zwei Milliarden Euro will die Bundesregierung bereitstellen, noch ist das Geld nicht verteilt. "Das muss aber fokussiert geschehen", warnt der Experte Filipp, "die Tendenz ist, dass jeder mitmachen darf, und dann geht der Fokus verloren." Bis Mitte des Jahres soll hier eine Entscheidung fallen.

Darüber hinaus sei Geld nur ein Teil, der andere die Menschen, die solche Projekte umsetzen sollen, sagt Filipp: "Man braucht gute Leute, die so etwas auch bauen können und effizient umsetzen." In Forschungseinrichtungen gebe es oft kein unternehmerisches Denken, daher gelangten Forschungen oft nicht zur Produktreife oder zur Massentauglichkeit. Der Physiker fordert daher, Forschung und Start-ups zusammenzubringen. Es brauche eine solche Umgebung auch für die Forscher, die auf Start-ups als Zulieferer zugreifen können, beispielsweise für die Kühlanlagen, die sogenannten Kryostaten.

Dabei, sagt Filipp, ergäben sich auch interessante Fragen zur Souveränität, sprich: wie viel von der Technologie Europa selbst in der Hand haben müsse. "Eine klare Trennlinie gibt es dabei nicht", sagt er. Bis dato aber sei es so, dass viele Experten lieber in die USA gingen, weil dort das Ökosystem von Forschung und Zulieferern schon existiere. Aber auch hierzulande entstünden die ersten Unternehmen.

Detailansicht öffnen Wann wird es den universellen Quantencomputer geben? Stefan Filipp will sich nicht festlegen. (Foto: Catherina Hess)

Und wann kann man mit dem rechnen, was das Ziel aller Forschung zu Quantenrechnern ist, dem universellen Quantencomputer? Filipp will sich da nicht festlegen, mindestens zehn bis 15 Jahre werde das noch dauern, schätzt er. Auch ein solcher universeller Rechner werde dann nicht auf dem Schreibtisch stehen, sondern in einem Rechenzentrum und im Verbund mit herkömmlichen Rechnern arbeiten - denn nicht für jede Aufgabe ist ein Quantencomputer die beste Lösung.

Andererseits, und das ist der große Reiz an der Technologie: Sie ermöglicht es, Aufgaben zu lösen, an denen herkömmliche Computer scheitern. Das betrifft viele Einsatzgebiete, vom Finanzwesen bis hin zu den Naturwissenschaften. Vor allem wenn es um Zusammenhänge auf molekularer oder atomarer Ebene geht, sind die Möglichkeiten der Simulation, die ein Quantencomputer bietet, unübertroffen.