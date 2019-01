24. Januar 2019, 14:04 Uhr Microsofts Suchmaschine Ausgebingt im Reich der Mitte

Seit Mittwoch wird auch Microsofts Suchmaschine "Bing" in China blockiert.

Microsoft hatte die eigenen Suchergebnisse zensiert, um überhaupt in China operieren zu dürfen.

Beobachter vermuten, dass auch die abkühlende Konjunktur bei der Entscheidung Pekings eine Rolle spielt.

Von Lea Deuber

Die Suchmaschine Bing war häufig ein Retter in der Not. Immer wenn ausländische Geschäftsleute vergessen hatten, dass sie ohne technische Hilfe bei ihren Dienstreisen in China nicht auf Google zugreifen konnten, steuerten sie die Suchmaschine des amerikanischen Konkurrenten Microsoft an. Die war zwar selten genauso treffsicher, aber wenigstens immer zugänglich. Auch für einige chinesische Nutzer war Bing eine gute Alternative. Immerhin mussten sie dafür auf ihren Geräten keine kostenpflichtige VPN-Technologie installieren, die beim Umgehen der chinesischen Internetzensur hilft. Die Suchmaschine Bing bedeutete ein klein bisschen Freiheit in Chinas streng zensiertem Netz.

Damit scheint es nun aber vorbei. Seit Mittwoch ist der Dienst in China nicht mehr zugänglich, wie das Unternehmen bestätigte. Auch wenn einige Nutzer am Donnerstag noch sporadisch auf den Dienst zugreifen konnten, wie Screenshots in verschiedenen sozialen Netzwerken beweisen, könnte die Zeit für den US-Dienst abgelaufen sein. Der staatliche Telekomkonzern China Unicom erklärte, eine entsprechende Anordnung der Regierung erhalten zu haben, den Dienst zu blockieren.

Microsoft zensierte Inhalte in China

Dabei kam Microsoft bereits den staatlichen Zensur-Forderungen nach. Während Google sich weigerte, seine Inhalte zu zensieren und 2010 das Land aus Protest verließ, unterdrückte Bing Suchergebnisse zu politisch sensiblen Themen, darunter etwa das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 sowie Suchanfragen zu Taiwan, Tibet und anderen chinesischen Tabuthemen. In China sind viele ausländische Internetdienste gesperrt: Darunter Facebook, Instagram und Twitter. Seit 2017 gehört auch Facebooks Messenger WhatsApp zu den verbotenen Diensten, fast zeitgleich wurde auch der Telefondienst von Microsoft Skype gesperrt.

Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass Google in der Hoffnung auf ein Comeback in China unter dem Projektnamen "Dragonfly" an einer neuen Suchmaschine für das Land arbeitete. 100 Mitarbeiter sollen zeitweise an der Entwicklung beteiligt gewesen sein, wie Googles Chef Sundar Pichai bei einer Anhörung im US-Kongress im Dezember zugeben musste. Diese hätte ähnlich wie Bing ungewollte Suchergebnisse zensiert. Nach Bekanntwerden der Pläne musste das Unternehmen viel Kritik einstecken - auch aus dem eigenen Haus. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sprach von einer "alarmierenden Kapitulation" gegenüber dem Regime. 1400 Mitarbeiter des Unternehmens aus dem Silicon Valley schrieben einen Protestbrief an die Google-Führung, darunter auch der leitende Wissenschaftler Jack Poulson, der den Konzern im September aus Protest sogar verließ.

Trotz einiger heftiger Proteste von chinesischen Nutzern in den sozialen Netzwerken am Mittwoch und Donnerstag, werden viele Chinesen die Sperrung von Bing vermutlich gar nicht mitbekommen. Einer Statistik des US-Datendiensts Statcounter zufolge ist die chinesische Google-Kopie Baidu mit einem Marktanteil von 70 Prozent die mit deutlichem Abstand meistgenutzte Suchmaschine im Land. Und sogar das gesperrte US-amerikanische Vorbild Google ist mit einem Anteil von 2,59 Prozent immer noch beliebter als Microsoft Bing mit 2,01 Prozent.

Was bedeutet die Blockade für Microsofts andere Geschäfte im Land?

Neben dem Suchmaschinen-Dienst betreibt Microsoft auch eine Forschungsabteilung in Peking. Die Microsoft Research Asia sollte laut Bloomberg demnächst auch ein eigenes Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Shanghai eröffnen. Inwieweit die Sperrung von Bing Konsequenzen für das gesamte Geschäft des Unternehmens haben könnte, ist bisher unklar. Microsoft betreibt im Land auch das Job-Netzwerk Linkedin China, das ebenfalls Inhalte auf der Plattform zensiert.

Anfang des Jahres hatte eine Beschwerde von Peter Humphrey für Aufregung gesorgt. Der britische Unternehmensberater, der aktuell in Großbritannien lebt, hatte von Linkedin im Dezember eine Mitteilung erhalten, das sein Profil in China nicht mehr zugänglich sei. Nachdem Medien sich nach dem Grund für die Sperrung erkundigt hatten, hatte das Unternehmen Humphreys persönliche Seite wieder für den chinesischen Dienst freigegeben und erklärt, dass es sich lediglich um einen Fehler gehandelt habe. Humphrey hat im November vor der britischen Medienaufsicht eine Beschwerde gegen den chinesischen Staatssender CCTV und dessen internationalen Sender CGTN eingereicht, nachdem diese erzwungene Geständnisse von chinesischen Häftlingen in Großbritannien ausgestrahlt hatten. Darunter Aufnahmen von Humphrey selbst, der zwei Jahre in chinesischer Haft festgehalten wurde.

Die Entscheidung der Regierung Bing zu blockieren wird von vielen amerikanischen Tech-Konzernen in China mit Nervosität verfolgt werden. Für den Smartphone-Hersteller Apple gehört China zu einem der wichtigsten Absatzmärkte. Auch das Unternehmen aus Cupertino zensiert seine Dienste auf Druck Pekings im Land. Beispielsweise hat Apple zuletzt zahlreiche VPN-Anbieter aus seinem chinesischen App-Store genommen. In den vergangenen Monaten hat die Regierung in Peking aber die Zensurvorschriften weiter verschärft. Beobachter vermuten, dass Pekings Angst vor Protesten im Netz mit der sich abkühlenden Konjunktur wächst. Das könnte auch den Druck auf ausländische Firmen im Land erhöhen.