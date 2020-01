Wer wissen will, wie es der Technikbranche geht, der sollte mit dem Typen reden, der sie in den vergangenen Jahren so brillant verkohlt hat. "Es war zu Beginn ein Blick auf diese herrlich verrückte Branche, in der junge Leute sehr schnell Milliardäre werden konnten", sagt Mike Judge, Erfinder der TV-Serie Silicon Valley: "Nur: Die Menschen, die heutzutage die größte Aussicht auf Erfolg haben, sind jene, die am wenigsten damit umgehen können. Das Motto von Facebook war: Schnell handeln und Dinge kaputt machen. Nun, sie haben tatsächlich schnell gehandelt und einige Dinge irreparabel zerstört."