Wer Apple kauft, kauft nicht einfach nur einen Rechner oder ein Handy. Er kauft auch das Gefühl, zur Design-Avantgarde zu gehören. Mit dem Slogan "Think different" traten Steve Jobs und Apples Chef-Designer Jonathan Ive 1997 an, die herkömmlichen PCs zu revolutionieren - zumindest optisch: Schluss mit grauen Kisten! Waren die iMacs zu dieser Zeit (im Bild, Steve Jobs bei der Präsentation neuer Farbmodelle im Jahr 1999) noch knallbunt, klobig und aus durchsichtigem Plastik, änderte sich nach der Jahrtausendwende nicht nur Jobs Kleidungsstil, sondern auch das Design der Produkte.