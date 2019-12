An Waldorfschulen leben Kinder ihre Kreativität auf viele Arten aus. Doch der Sprung vom Spielerischen zum Ernst des Lebens fällt den Schülern oft schwer - so auch das Abitur.

Ein Kind beklagt sich, weil es nicht in die Schule gehen will. Das dürfte in vielen Familien Alltag sein. Bei Anna Gschwendner war alles anders. Sie weinte, als sie wegen einer Familienfeier einen Tag mal nicht in die Schule gehen durfte. "Ich habe die Schule geliebt. In den ersten acht Jahren war ich kein einziges Mal krank", sagt die heute 38-Jährige, die die Freie Waldorfschule in Bonn besuchte.