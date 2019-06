27. Juni 2019, 17:45 Uhr Schulsport Forscherin löst Debatte aus: Ist Völkerball Mobbing?

Kinder werfen andere mit dem Ball ab - wenn es nach einer kanadischen Pädagogik-Professorin geht, sollten Schulen darauf verzichten.

Der Schulsport kann sehr, sehr, sehr demütigend sein. Für diejenigen, sich schweren Atems hinterherschleppen, wenn die anderen über den Platz sprinten. Für diejenigen, die gerade die Hochphase der pubertären Körperscham erleben, aber ihrer ganzen Klasse in den Schwimmunterricht folgen müssen. Für diejenigen, die beim Wählen der Mannschaften jedes Mal aufs Neue darauf hoffen, dieses eine Mal vielleicht nicht als Letzte aufgerufen zu werden. Sondern nur als Vorletzte. Und dann doch wieder Letzte sind.

Am allerschlimmsten ist es, wenn dann auch noch Völkerball gespielt wird und die weniger Flinken von den anderen genussvoll mit dem Ball bombardiert werden. Nun gibt es zumindest dafür auch die wissenschaftliche Bestätigung: Ja, Völkerball sei ein Mittel der "Unterdrückung", erklärten kanadische Wissenschaftler laut Washington Post kürzlich während einer Fachkonferenz in Vancouver. Das Spiel gehöre auf den Index.

Völkerball vermittle die Botschaft, "dass es okay ist, den anderen zu verletzten und zu entmenschlichen", sagte Joy Butler, Pädagogikprofessorin an der University of British Columbia, der Zeitung. Lehrkräfte sollten Kindern und Jugendlichen beibringen, Aggressionen zu kontrollieren. Völkerball fördere es aber vielmehr, sie an anderen auszuleben.

Kontroverse Debatte bei Twitter

Die Wissenschaftler um Butler befragten für eine Studie, die in Kürze erscheinen soll, Schüler zu ihren Erfahrungen im Sportunterricht. Als besonders unangenehm sei dabei immer wieder "Dodgeball" genannt worden, die amerikanische Völkerball-Variante. "Ich denke an ein kleines Mädchen, das nach hinten rennt, um nicht getroffen zu werden. Was lernt es in diesem Unterricht? Vermeidung", sagte Butler der Washington Post. Im kanadischen Fernsehsender CBC bezeichnete sie Völkerball als "legalisiertes Mobbing". Einige amerikanische Schulen hätten das Spiel sogar schon aus dem Unterricht verbannt - ihrer Meinung nach aber noch nicht genug.

Bei Twitter werden die Thesen seither kontrovers diskutiert:

#Voelkerball #Völkerball Ausgrenzung beginnt schon sehr früh und dieser Sport ist prädestiniert zu zeigen, wen man in der Klasse mag und wen nicht. Der Letzte ist unbeliebt. Immer. Ich finde die Studie nicht verkehrt und kann die „seid ihr alle bescheuert“-Rufe nicht verstehen. — Frau Proper (@FrauProper) 27. Juni 2019

Ich war gut beim Völkerball und ein Mobbingopfer.



Mobbing braucht kein Ballspiel!

Gemobbt wird überall, vorallem aber im Klassenzimmer, in der Pause, nach der Schule.



Verbietet doch einfach die Schule! #Völkerball — Frau Schneewitchen (@Knusperholz) 27. Juni 2019

wenn #Völkerball mobbing für körperlich schwache schüler darstellt, dann sind klausuren auch #mobbing für geistig schwache schüler! insofern einfach alles abschaffen, keine fächer, keine noten, nur noch expressionistisches malen mit wasserfarben! pic.twitter.com/475wBdSRS8 — Pillemann Jones (@Pillemann_Jones) 27. Juni 2019

Völkerball sofort abschaffen!

Was soll denn das?!

Eine Handvoll Schüler auf dem Feld zu mobben....

In der gleichen Zeit schafft man locker das Zehnfache via WhatsApp!#voelkerball — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 27. Juni 2019

Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, die sich in ihrer Amtszeit gegen Mobbing an Schulen eingesetzt hatte, scheint derweil noch kein Problem mit dem Ballspiel zu haben. In einem US-Team mit den Schauspielerinnen Melissa McCarthy, Mila Kunis und Kate Hudson trat sie vor einigen Tagen gegen eine Promi-Mannschaft aus Großbritannien an.

Obama zeigte sich vor dem Spiel hochmotiviert - und ja, auch etwas aggressiv in ihrer Wortwahl: "Unser Team verspeist sie zum Frühstück... die wichtigste Mahlzeit des Tages", sagte sie. Die erste Partie entschied die ehemalige First Lady - mit einem Wurf in den Schritt des britischen Popsängers Harry Styles. Am Ende freuten sich die US-Frauen im Konfettiregen über eine übergroße Goldtrophäe.