Die Türkei will den Ausgleich

Das Özel Alman Lisesi in Istanbul ist eine von drei deutschen Auslandsschulen in der Türkei.

Vor eineinhalb Jahren schlossen Behörden die deutsche Schule in Izmir vorübergehend - unverhofft und zum Erstaunen der Lehrer. Jetzt wird der Grund klar: Die Regierung Erdoğan will ihrerseits Schulen in Deutschland gründen.