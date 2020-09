Von Susanne Klein

Am schönen Tegernsee, er wollte gerade wieder aufs Rad steigen für die nächste Etappe Richtung Salzburg, klingelte Florian Schwings Telefon. Er nahm das Gespräch an, hörte zu und fing an zu zittern. "Ich hab die Berge nicht mehr gesehen, gar nichts, ich konnte es nicht fassen", sagt Schwing. Am anderen Ende erklärte ihm ein Herr vom bayerischen Kultusministerium, dass eine seiner schriftlichen Prüfungen für das Erste Staatsexamen verloren gegangen sei. Nie beim Erstkorrektor angekommen, man habe alles unternommen, aber: leider unauffindbar. Er könne sie entweder noch mal schreiben oder die Note sechs dafür akzeptieren.