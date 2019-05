7. Mai 2019, 11:50 Uhr Deutsche Sprache Wenn selbst einfache Sätze zur Qual werden

Viele Menschen in Deutschland können kaum lesen und schreiben.

Von Susanne Klein

Oft ist es ein einschneidender Moment, an dem es nicht mehr weitergeht. Wenn ein sehr guter Metallarbeiter in den Betriebsrat gewählt wird und dort plötzlich ein Protokoll schreiben soll. Wenn er gefragt wird, willst du nicht Vorarbeiter werden? Ein verlockendes Angebot - wäre da nicht der Papierkram, der in dieser Position erledigt werden muss.

Bei etwa 6,2 Millionen Erwachsenen in Deutschland reichen die Lese- und Schreibkompetenzen nicht für eine volle berufliche, gesellschaftliche und politische Teilhabe aus, sagt Anke Grotlüschen. Die Professorin für Lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg hat nach acht Jahren Pause die zweite große Leo-Studie erstellt, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Sie stellt die Ergebnisse an diesem Dienstag im Bundesbildungsministerium in Berlin vor, das die Untersuchung gefördert hat.

Die gute Nachricht: 2010 waren es noch 7,5 Millionen, also 1,3 Millionen Menschen mehr, die so schlecht lesen und schreiben konnten, dass sie selbst an einfachen deutschen Texten scheiterten. Damit ist die "geringe Literalität", wie Grotlüschen es nennt, weil der Begriff Analphabetismus auf diese Menschen nicht passt, von 14,5 auf 12,1 Prozent gesunken.

"Mit dieser Entwicklung bewegen wir uns auf internationalem Niveau, auch in anderen Ländern haben sich die Lese- und Schreibfähigkeiten im Laufe der Jahre leicht verbessert", sagt Grotlüschen. Den Effekt schreibt sie der höheren Schulqualität zu. "Bis vor acht Jahren haben die Schulen noch mehr Schüler in die Welt entlassen, die nicht richtig schreiben und lesen konnten." Zwar seien Menschen mit diesen Defiziten mehrheitlich erwerbstätig, meist jedoch als Geringverdiener. "Jeder Zweite ist finanziell nicht in der Lage, eine Woche Urlaub außerhalb der eigenen Wohnung zu machen", erklärt die Studienleiterin. Zwei Drittel hätten zudem große Schwierigkeiten, politische Fragen zu verstehen und einzuschätzen.

Fast 7200 Deutsch sprechende Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren haben die Professorin und ihre Kollegen 2018 befragt, jeweils etwa eine Stunde lang. Auch Lese- und Schreibaufgaben gehörten dazu, etwa die Fortsetzung einfacher Satzanfänge oder das Diktieren von Wörtern wie Bäcker, Pflaster, Auffahrt, Urlaub. Knapp 870 Befragte waren davon mehr oder weniger überfordert - jene 12,1 Prozent der Gesamtbevölkerung, deren Lese- und Schreibvermögen auf einem der drei untersten Kompetenzniveaus liegt.