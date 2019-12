Warum die Reifeprüfung in den 16 deutschen Ländern so unvergleichbar ist - und sich an der Misere kaum etwas ändern wird.

Schon in zwei Klassen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus ist die Notengebung uneinheitlich, erst recht in verschiedenen Schulen, Städten, Bundesländern. Dennoch werden Abiturnoten wie die der Prüflinge aus Baden-Württemberg (oben) bundesweit verglichen. (Foto: Felix Kästle/dpa)

Deutschlands glücklichste Abiturienten findet man vielleicht in Thüringen, einen besonders glücklichen Bildungsminister sowieso. Die 6799 Absolventen hätten in diesem Jahr mit "konstant guten Abschlussnoten" geglänzt, jubelte Kultusminister Helmut Holter (Die Linke) im Sommer. 1143 Schülerinnen und Schüler bekamen 2019 ein Einser-Abi, 200 davon sogar die Traumnote 1,0. Landesweit liegt der Schnitt bei 2,18.

In keinem Bundesland fällt das Abi so gut aus wie in Thüringen. Und in keinem ist der Durchschnitt schlechter als beim Nachbarn Niedersachsen, der mit 2,56 fast eine halbe Notenstufe unter Thüringen rangiert. Der höchste deutsche Schulabschluss ist vor allem eines: uneinheitlich.

Und das dürfte auch so bleiben, denn Bayern und Baden-Württemberg haben kürzlich jenes Gremium platzen lassen, das unter anderem für mehr Vergleichbarkeit beim Abitur sorgen sollte: den geplanten Nationalen Bildungsrat von Bund und Ländern. "Wir befürchten, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde", polterte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Und bemühte damit einmal mehr in betont bajuwarischer Blasiertheit die unbewiesene Behauptung, dass Bayerns Reifeprüfung strenger und anspruchsvoller ausfalle als im Rest der Republik. Das Abitur vergleichbar zu machen - wäre dies eine Prüfungsaufgabe, wären die Kultusminister schon mehrfach durchgefallen.

Man könnte vermuten, dass die Noten so auseinanderdriften, weil die Länder unterschiedlich viele Schüler zum Abitur zulassen: Die einen sieben stärker aus, die anderen nehmen schwächere Kandidaten bis zum Ende mit. In Thüringen haben 2017 mit 38,8 Prozent relativ wenige das klassische Abitur gemacht - bundesweit waren es rund 40 Prozent. Sind die Noten so gut, weil nur die Besten bis zur Reifeprüfung kommen? In Niedersachsen fällt der Abiturientenanteil ähnlich niedrig aus wie in Thüringen, trotzdem sind die Noten schlechter. Weniger Abiturienten, bessere Noten - diese Gleichung geht nicht auf. Der Umkehrschluss gilt aber auch nicht: Länder mit hoher Abiturzulassungsquote bewerten nicht automatisch milder.

Die gleiche Note kann in einem Bundesland vor und nach einer Reform etwas anderes bedeuten

Nun ist eine neue Studie der Uni Tübingen erschienen, die das Zeug hat, die Debatte übers Abitur neu zu befeuern. Ein Team um den Bildungsforscher Nicolas Hübner ging der Frage nach, wie Noten und Können zusammenhängen. Dafür werteten sie Daten von tausenden Schülern aus den beiden Bundesländern Baden-Württemberg und Thüringen aus. In beiden Ländern wurden die Oberstufen in den vergangenen Jahren reformiert. Vor der Reform konnte zum Beispiel eine mathestarke Schülerin oder ein Schüler in Baden-Württemberg einen Leistungskurs mit fünf Wochenstunden belegen. Wem das Fach weniger behagte, der quälte sich nur drei Grundkursstunden lang mit Vektorrechnung und Stochastik. Von 2002 an war es damit vorbei. Nun mussten alle Oberstufenschüler und -schülerinnen Mathematik als Kernfach mit vier Stunden belegen. Ein paar Jahre später erließ Thüringen eine ähnliche Reform.

Bildungsforscher Hübner konnte für die beiden Länder außerdem auf Daten aus einem standardisierten Leistungstest zurückgreifen, den die Schüler absolviert hatten. Das erlaubte ihm und seinem Team, die Kursnoten der Lehrer mit den Testergebnissen abzugleichen.

Vor der Reform mussten Jugendliche in Baden-Württemberg in dem Kompetenztest 66 Punkte erzielen, um im Leistungskurs Mathe mit einer Eins rechnen zu können. Grundkursschüler durften schon bei 51 Punkten eine Eins erwarten. Im neuen Kernfach Mathematik gab es die Eins dagegen bei 63 Punkten. Ist das Abitur damit schwerer oder leichter geworden? Unterm Strich lässt sich das gar nicht so leicht beantworten. Für die einen haben sich die Chancen auf eine gute Note offenbar verschlechtert, für die anderen verbessert. Klar ist nur, dass unklarer geworden ist, welche Mathematikkenntnis das Abiturzeugnis eigentlich genau bescheinigt. "Wir konnten zeigen, dass die gleiche Note schon innerhalb eines Bundeslandes nach einer Reform etwas ganz anderes bedeuten kann als vorher", sagt Hübner. "Das deutet stark darauf hin, dass die Noten zwischen verschiedenen Bundesländern mit unterschiedlichen Kurssystemen in der Oberstufe ebenfalls schwer vergleichbar sein sollten."

Hinzu kommt: Noten sind quasi von Natur aus ein schwankendes Leistungskriterium

Hinzu kommt: Noten sind quasi von Natur aus ein schwankendes Leistungskriterium. Die Erklärung liefert die Psychologie. Lehrer bestimmen Noten nicht nach rein objektiven Kriterien, sondern nehmen in der Regel die einzelne Klasse als Vergleichsmaß: "Der beste Schüler bekommt die beste Note, der schlechteste die schlechteste, und alle anderen werden dazwischen einsortiert", erklärt Hübner. In einem leistungsstarken Kurs liegt das Niveau und damit die Schwelle zur guten Note höher als in einem leistungsschwachen Kurs. Dieser Maßstab dominiert die Notengebung aber nicht nur, weil er so einfach ist - würden Schüler tatsächlich gerecht benotet, müsste die Schule einen enormen Aufwand betreiben, Lehrerinnen und Lehrer müssten sich regelmäßig darin vergleichen, wie sie unterrichten, prüfen und bewerten.

Das Verfahren hält sich auch, weil die Schüler es meist akzeptieren. Christina aus der 7b vergleicht sich mit Felix aus der 7b, wenn sie wissen will, ob sie fair bewertet wurde - die Noten aus der 7d sind ihr egal und die aus anderen Schulen, Städten, Bundesländern erst recht. Bis zum Abitur. Bis Schulabgänger plötzlich deutschlandweit mit ihren Zeugnissen um Studienplätze konkurrieren müssen.

Der Streit um das Abi-Noten-Wirrwarr ging sogar bis vors Bundesverfassungsgericht. Ende 2017 hatte es über die Zulassungsbeschränkungen in der Medizin zu entscheiden. Die Karlsruher Richter befanden unter anderem, dass die Abiturschnitte der Länder zu schwer zu vergleichen seien, um danach bundesweit die knappen Studienplätze zu verteilen. Die Kultusminister haben daher nun ein neues, sehr kompliziertes System ersonnen, mit Prozentrangverfahren und Landesquoten. Vereinfacht gesagt: Von 2020 an werden Abiturienten aus einem Land bei der zentralen Studienplatzvergabe nur mit den Bewerbern desselben Bundeslandes verglichen. Bei dieser Regel soll es so lange bleiben, bis die Anforderungen und Bewertungen im Abitur wirklich vergleichbar geworden sind, wie die Länder in ihrem Staatsvertrag hochheilig geloben.

Das klingt erst einmal nach einer fairen Lösung.

Der Blick auf die Unterschiede zwischen Thüringen und Sachsen, Bayern und Berlin fördert vielleicht das prominenteste Problem zutage, meint Bildungsforscher Hübner. Aber nicht unbedingt das größte. "Die Abiturnoten sind auch über Schulen oder sogar über Klassen und Kurse hinweg nicht vergleichbar", sagt er. Über einen Staatsvertrag, der neben den Unterschieden zwischen den 16 Ländern auch diese Tausenden und Abertausenden Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten berücksichtigt, wird im Moment noch nicht einmal nachgedacht.