Weniger Straftaten an Hessens Schulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Straftaten und Gewaltdelikte an hessischen Schulen ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Demnach wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik im vergangenen Jahr 5936 Straftaten mit dem Tatort "Schule" registriert. 2017 waren es noch 6079 Fälle gewesen, ein Jahr zuvor 5990 Fälle. Nach sechs Wochen Sommerferien startet am (heutigen) Montag hessenweit für rund 759 000 Schüler das neue Schuljahr.