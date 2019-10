Wiesbaden (dpa/lhe) - Nur wenige Gymnasien und Gesamtschulen in Hessen führen ihre neuen Schülerjahrgänge bereits nach acht Jahren (G8) zum Abitur. Im laufenden Schuljahr 2019/20 gibt es noch neun Schulen mit G8-Angebot für ihre Fünfklässler. Das geht aus der Antwort von CDU-Kultusminister Alexander Lorz auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. An den allermeisten Gymnasien und Kooperativen Gesamtschulen - insgesamt 206 - werden die neuen Jahrgänge erst nach neun Jahren (G9) ihr Abi schreiben. Elf Schulen bieten beide Möglichkeiten parallel an.

Die Einführung der verkürzten Gymnasialzeit G8 ab dem Jahr 2004 war umstritten. Seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es eine Wahlfreiheit - die Schulen können also selbst bestimmen, ob sie G8, G9 oder beides anbieten.