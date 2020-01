Wiesbaden (dpa/lhe) - Erstmals seit sechs Jahren besuchen wieder mehr als 630 000 Schülerinnen und Schüler eine allgemeinbildende Schule in Hessen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, sind es im laufenden Schuljahr 632 040 Kinder und Jugendliche. Im vorangegangenen Schuljahr waren es noch 0,5 Prozent weniger gewesen. Ein Plus meldeten Grundschulen, integrierte Gesamtschulen, Mittelstufenschulen und Gymnasien. Unverändert blieben die Zahlen der Statistik zufolge an den Förderstufen und Hauptschulen.

An allen anderen Schulformen gingen die Schülerzahlen im Schuljahr 2019/20 im Vergleich zu 2018/2019 zurück, darunter Realschulen und Abendschulen. In den Intensivklassen für ausländische Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse wurden am 1. November 2019 rund 9360 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, 134 weniger als noch ein Schuljahr zuvor.

An den beruflichen Schulen sank die Schülerzahl 2019/20 um 2,2 Prozent auf 176 090, wie das Landesamt weiter mitteilte. Der Schwund betraf alle Formen beruflicher Schulen, darunter berufliche Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen oder auch die Fachoberschulen, die auf mittleren Bildungsabschlüssen aufbauen und zur Fachhochschulreife führen.