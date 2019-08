Wiesbaden (dpa/lhe) - Für rund 54 900 junge Hessen hat mit der Einschulung am Dienstag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die prall gefüllte Schultüte in der Hand, der neue Ranzen auf dem Rücken: So lernten viele aufgeregte Abc-Schützen zum ersten Mal ihre neue Klasse kennen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) feierte die Einschulung gemeinsam mit 60 Jungen und Mädchen in der Gersprenzschule in Reinheim im Kreis Darmstadt-Dieburg und 36 frischgebackenen Erstklässlern der Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen am Taunus.