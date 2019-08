Wiesbaden (dpa/lhe) - Kurz vorm Start ins neue Schuljahr informiert Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) heute über aktuelle Daten und Fakten. Wie in früheren Jahren wird es bei dem Termin in Wiesbaden neben den jüngsten Schülerzahlen vor allem um die Frage gehen, ob alle Lehrerstellen im Land besetzt werden konnten. Dauerthema sind außerdem Unterrichtsausfall und die wachsende Zahl von Quereinsteigern im Lehrerberuf.

Nach den Sommerferien 2018 war an öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen der Unterricht für 760 000 Schüler gestartet. Dies hatte im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von rund 2000 Schülern bedeutet. Für 54 200 Kinder hatte 2018 das Abenteuer Schule begonnen. Das war ein Plus von 200 Erstklässlern im Jahresvergleich gewesen. In Hessen gibt es rund 1800 öffentliche allgemeinbildende und berufliche Schulen.