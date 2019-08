Wiesbaden (dpa/lhe) - Sommerferien adé: Für rund 759 000 Kinder und Jugendliche beginnt diese Woche das neue Schuljahr in Hessen. Während die meisten Schüler bereits am Montag wieder in den Klassen saßen, steht die Einschulung der rund 54 900 Abc-Schützen in den Grundschulen oft erst am Dienstag auf dem Stundenplan.