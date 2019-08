Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Start ins neue Schuljahr kommende Woche beginnt in Hessen für 54 900 Erstklässler das Abenteuer Schule. Mit einem Plus von 1,3 Prozent sind dies etwas mehr Abc-Schützen als noch zum gleichen Zeitpunkt des zurückliegenden Schuljahres. Der Trend der vergangenen Jahre mit steigenden Zahlen bei den Erstklässlern setze sich fort, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Die Gesamtzahl der Schüler an den 1810 öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen blieb dagegen konstant: Nach den großen Ferien geht kommende Woche der Unterricht für 759 000 Jungen und Mädchen los. Was gibt es Neues zum Schuljahr 2019/2020?