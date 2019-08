Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen baut die Kapazitäten in der Lehrerausbildung weiter aus. Mit den Universitäten in Gießen, Frankfurt und Kassel sei vereinbart worden, zum kommenden Wintersemester 2019/20 insgesamt 135 zusätzliche Studienplätze im Grundschullehramt bereitzustellen, teilte das Kultusministerium in Wiesbaden mit. Die Justus-Liebig-Universität in Gießen wolle darüber hinaus 30 zusätzliche Studienplätze im Förderschullehramt einrichten. In Hessen werden - wie in anderen Bundesländern auch - vor allem an Grund- und Förderschulen Lehrkräfte gesucht.