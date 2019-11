Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An hessischen Grundschulen unterrichten einem Medienbericht zufolge 1500 Lehrer ohne pädagogische Fachkenntnisse. Das entspreche zehn Prozent aller Grundschullehrer, berichtete der Hessische Rundfunk am Montag unter Berufung auf das Wiesbadener Kulturministerium. Insgesamt hätten an öffentlichen Schulen 6300 Lehrkräfte keine abgeschlossene Lehrerausbildung. Der Anteil neu angestellter Quereinsteiger sei in den vergangenen zehn Jahren bundesweit von unter 3 Prozent auf 13 Prozent angestiegen.

Der Hessische Rundfunk berichtete, dass die Kultusministerien vieler Bundesländer den Bedarf an Lehrern über Jahre hinweg falsch eingeschätzt hätten. Um dem Lehrermangel begegnen zu können, seien möglichst genaue Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen notwendig. Seit einigen Jahren würden verschiedene Verfahren kombiniert, was die Genauigkeit der Vorhersagen verbessert habe. Bis 2025 fehlen an den hessischen Grundschulen demnach mindestens 1945 Lehrer.