Sinsheim/Stuttgart (dpa/lsw) - Die Leiter der Realschulen im Südwesten sehen angesichts überforderter Kinder in Realschulen keine Zukunft für den Hauptschulabschluss an ihrer Schulart. "Etwa ein Viertel der neuen Schüler haben nicht die passende Grundschulempfehlung und leiden darunter", sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Realschulrektoren Holger Gutwald-Rondot der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Wahl der weiterführenden Schule haben die Eltern seit 2012/13 das letzte Wort - nicht mehr die Grundschullehrer.

Den Hauptschulabschluss können Schüler an unterschiedlichen Schulformen erwerben. Doch während Hauptschüler auf dem Weg zum Abschluss "grundständig", also auf einem einfacheren Niveau unterrichtet werden, erfolgt der Unterricht an Realschulen in den ersten zwei Schuljahren auf einem "mittleren Niveau" - unabhängig davon, welcher Schulabschluss später angestrebt wird.

Durch Förderung könne noch etwa die Hälfte der Schüler ohne passende Grundschulempfehlung bis Ende der zweijährigen Orientierungsstufe auf das mittlere Niveau gebracht werden, erklärte Gutwald-Rondot.

Für viele Mütter und Väter sei es attraktiver, ihr leistungsschwächeres Kind auf die Realschule als auf die eigentlich passende Haupt- oder Werkrealschule zu schicken, sagte der Leiter der Kraichgau-Realschule in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). "Die Eltern versuchen es einfach einmal - ohne Rücksicht auf die Kinder."

Das Kultusministerium und der Städtetag äußerten Verständnis für die Sorgen der Realschulen. Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte: "Von den Schwierigkeiten in der Orientierungsstufe höre ich schon seit längerem in zahlreichen Gesprächen mit Lehrkräften und Schulleitern vor Ort." Den Gesprächspartnern sei eines gemein - "der Wunsch, die Grundschulempfehlung wieder verbindlicher zu regeln, da die hohe Heterogenität vor allem an den Realschulen eine enorme Herausforderung für die Lehrer darstellt". Auch eine Stärkung der Werkrealschulen stoße auf große Zustimmung bei den Realschulen.

Gutwald-Rondot sagte: "Jeder zehnte Schüler in der Orientierungsstufe der Realschulen ist definitiv auf der falschen Schule und wäre auf der Hauptschule besser aufgehoben." Das führe oft zu Frust und auffälligem Sozialverhalten. Den Realschulen machten bereits diejenigen Schüler zu schaffen, die in der achten, neunten Klasse vom Gymnasium enttäuscht zu ihnen kämen. Deren Selbstbild sei zerstört und sie tendierten dazu, sich hinter ihrem Computer zu verkriechen. Auch bei den Realschulen gebe es Abwanderung, sofern Hauptschulen in der Nähe seien.

An den Realschulen gehen die Jungen und Mädchen freiwillig oder bei Nichtversetzung in die siebte Klasse in Richtung Hauptschulabschluss und werden dann "grundständig" unterrichtet. Sie absolvieren nach neun Schuljahren den Abschluss, ihre Mitschüler nach zehn Jahren die Mittlere Reife. Die Hauptschulen lehren durchgehend auf einem elementaren Niveau, die Gymnasien auf einem anspruchsvollen "erweiterten" Level. Das unter dem damaligen Kultusminister Andreas Stoch (SPD) beschlossene Angebot des Hauptschulabschlusses an der Realschule gilt seit dem Schuljahr 2016/17.

An der Kraichgau-Realschule machen gerade erstmals 20 junge Menschen ihren Hauptschulabschluss. Sie bilden dort eine eigene Klasse, andernorts werden sie gemeinsam mit den Anwärtern auf den Realschulabschluss unterrichtet. In Sinsheim streben 136 Schüler im kommenden Schuljahr die mittlere Reife an.

Gutwald-Rondot sieht als Weg aus der Misere, die verbindliche Grundschulempfehlung wieder einzuführen und den Hauptschulabschluss nicht mehr an der Realschule anzubieten. Leistungsschwächere Schüler könnten dann von nahen Werkreal-, Haupt- und Gemeinschaftsschulen aufgenommen werden.

Der Städtetag pflichtete dem Schulleiter bei. "Wenn nur wenige der an Realschulen gestarteten Schüler dort den Hauptschulabschluss machen, weil viele vorher die Schule wechseln, stellt es den Sinn dieses Abschlusses an den Realschulen in Frage", sagte Städtetagsdezernent Norbert Brugger.

Laut Eisenmann werden diverse Lösungen diskutiert, darunter die Verkürzung der Orientierungsstufe auf ein Jahr und Lehre auf grundständigem Niveau von Anfang an. Auch der Vorschlag, den Hauptschulabschluss an der Realschule wieder abzuschaffen, sei im Gespräch. Sie warnte aber vor Schnellschüssen.

In der von Gutwald-Rondot geführten Arbeitsgemeinschaft sind 328 Leiter der insgesamt 423 Realschulen im Südwesten vertreten.