Schwerin (dpa/mv) - Rund 13 800 Erstklässler haben am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern erstmals Schulluft geschnuppert. Zwei Tage vor dem offiziellen Schulstart am Montag bekommen sie neben den obligatorischen Schultüten auch ihre Stundenpläne ausgehändigt und können beim Probesitzen ihre Banknachbarn kennenlernen. Zu den feierlichen Einschulungen sind traditionell auch Eltern, Geschwister und Großeltern eingeladen.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD), die sich zu Feierstunden in Rostock angemeldet hatte, wünschte allen schöne Feiern und den Erstklässlern einen guten Start in eine erfolgreiche Bildungslaufbahn. "Die Kinder können es kaum erwarten, dass die Schule endlich losgeht, denn sie wollen gerne Lesen, Schreiben, Rechnen lernen", hatte sich die Ministerin überzeugt gezeigt.

Das neue Schuljahr startet in Mecklenburg-Vorpommern offiziell am Montag. Dann beginnt für rund 151 600 an den 562 allgemeinbildenden Schulen des Landes der reguläre Unterricht. Die Schülerzahl liegt den Prognosen des Bildungsministeriums zufolge um etwa 1300 über dem Vorjahreswert. Der Zuwachs an den Schulen in freier Trägerschaft ist dabei prozentual erneut höher als an den staatlichen Schulen. Inzwischen besuchen im Nordosten 18 000 Kinder und Jugendliche eine Privatschule. Das sind 12 Prozent. Damit liegt der Anteil über dem Bundesdurchschnitt.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) und Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) mahnten ebenso wie Kinderschutz- und Automobilverbände Kraftfahrer zu besonderer Vorsicht. Vor allem Erstklässler, die erst noch ihren Schulweg einüben müssten und Gefahren mitunter nicht erkennen würden, bedürften besonderer Rücksichtnahme. Im vergangenen Jahr waren laut Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern 510 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren bei Verkehrsunfällen verunglückt, davon drei Kinder tödlich.