Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland werden am Montag 7700 ABC-Schützen eingeschult - das sind 224 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Schüler pro Klasse bleibt mit 20,6 (Vorjahr 20,7) ungefähr gleich. Insgesamt gibt es 117 400 Schüler an allen saarländischen Schulen (816 weniger als im Vorjahr). Diese Zahlen gab Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) am Donnerstag beim Sommergespräch in der Staatskanzlei bekannt.