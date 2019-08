Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland werden am (heutigen) Montag mit Beginn des neuen Schuljahres 7700 ABC-Schützen eingeschult - das sind 224 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Grundschüler sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 86 auf 31 400. Insgesamt gibt es 117 400 Schüler an allen saarländischen Schulen. Das sind 816 weniger als im Vorjahr. Vor allem an Beruflichen Schulen ging die Zahl der Schüler zurück, um 851 auf 27 800. Dafür verzeichnete das Schulministerium bei den Gemeinschaftsschulen einen Anstieg um 324 Jungen und Mädchen auf 30 500.