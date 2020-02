Rosenheim (dpa/lby) - Weil in manchen Klassen die Hälfte der Schüler krank ist, bleibt die Astrid-Lindgren-Grundschule in Rosenheim bis Ende der Woche geschlossen. So solle die Krankheitswelle unterbrochen werden, sagte Schulleiterin Inge Thaler am Donnerstag. Manche der rund 260 Schüler hätte Grippe, andere Magen-Darm-Probleme. "Es kommen aber auch Kinder mit Fieber in die Schule", monierte Thaler. "Heute Morgen stand ein Schüler vor der Tür, der hat sich die Seele aus dem Leib gehustet." Das sei von den Eltern unverantwortlich.

Am Donnerstagmorgen sei die Schule desinfiziert worden, sagte Thaler. Die Schließung sei mit dem Schulamt und dem Schulverwaltungsamt abgesprochen. Sie müsse aber eine Betreuung sicherstellen für Kinder, die nicht zu Hause bleiben können. Dass die Schule am Donnerstag und Freitag geschlossen bleibt, hatten zuvor mehrere Medien berichtet.