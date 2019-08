Potsdam (dpa/bb) - Vor Beginn des neuen Schuljahres am Montag hat die Brandenburger Polizei am Freitag die Kampagne für einen sicheren Schulweg gestartet. In den kommenden zwei Wochen werden im Umfeld der Schulen Banner angebracht mit der Aufschrift "Sei aufmerksam! Die Schule hat begonnen".