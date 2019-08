Potsdam (dpa/bb) - Bei Schwerpunktkontrollen im Umfeld von Schulen hat die Brandenburger Polizei zu Beginn des neuen Schuljahrs zahlreiche Verstöße von Verkehrsteilnehmern festgestellt. Rund 6700 Autofahrer waren zu schnell unterwegs, wie das Polizeipräsidium am Freitag mitteilte. "Der Großteil der Verkehrsteilnehmer passt seine Geschwindigkeit trotz der angekündigten Schwerpunktkontrollen im Umfeld von Schulen nicht an." In mehr als 100 Fällen waren Kinder im Fahrzeug nicht richtig gesichert und etwa 270 Autofahrer waren nicht angeschnallt.