Mainz (dpa/lrs) - Der Philologenverband Rheinland-Pfalz hat die Mathematik- und Englischlehrerin Cornelia Schwartz als Landesvorsitzende wiedergewählt. Bei der Neuwahl in Kaiserslautern erhielt sie 100 Prozent der Stimmen von rund 160 Lehrern an Gymnasien oder Integrierten Gesamtschulen, wie der Verband am Freitag mitteilte. Schwartz mahnte in einer Rede vor der Vertreterversammlung, dass die Digitalisierung der Schulen nicht über die Köpfe der Lehrkräfte und Schüler hinweg gehen dürfe: "Eine völlig individualisierte und computerisierte Arbeitsweise ohne die Klassengemeinschaft wollen wir nicht." An Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen müssten endlich IT-Fachkräfte die Wartung von Hard- und Software übernehmen.