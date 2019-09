Mainz (dpa/lrs) - Die Schulträger in Rheinland-Pfalz können ab sofort Mittel aus dem Digitalpakt beantragen. Nach der letzten von insgesamt vier Informationsveranstaltungen für Schulträger sei die Online-Plattform für das Antragsverfahren nun am Start, teilte das Bildungsministerium in Mainz am Montag mit.

Antragsberechtigte Schulträger können etwa Verbands- oder Ortsgemeinden sein, Städte, private oder kirchliche Träger von Schulen. Der Digitalpakt Schule sieht vor, dass der Bund in den kommenden Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro für die digitale Infrastruktur von Schulen gibt. Etwa 240 Millionen entfallen davon auf Rheinland-Pfalz. Für den Digitalpakt war eine Änderung des Grundgesetzes nötig, damit der Bund diese direkte finanzielle Förderung möglich machen kann, obwohl Bildung Ländersache ist.

Für den Digitalpakt mussten die einzelnen Länder Bedingungen zum Abruf des Geldes festlegen. Die rheinland-pfälzischen Förderregeln waren im Juli festgezurrt worden. Gefördert werden kann demnach, was nicht vor dem 17. Mai dieses Jahres begonnen wurde sowie Maßnahmen, deren vollständige Abnahme bis Ende 2024 gesichert erscheint. Geld kann es etwa für Schulserver, Beamer, Displays, digitale Arbeitsgeräte und auch "schulgebundene Laptops, Notebooks und Tablets" geben, nicht jedoch beispielsweise für Smartphones oder überwiegend von der Verwaltung genutzte Geräte.