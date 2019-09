Artikel per E-Mail versenden

Kiel/Berlin (dpa/lno) - Die Verteilung von 141 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Digitalpakt Schule von 2019 bis 2024 in Schleswig-Holstein steht. "Der Digitalpakt ist ein Pakt für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler", sagte Bildungsministerin Karin Prie (CDU) am Dienstag in Kiel. "Ich freue mich, dass die Schulträger nun Klarheit haben und es jetzt richtig losgehen kann." Das Land habe nach guten Gesprächen mit den kommunalen Landesverbänden eine Einigung über die Finanzierung erzielt.

Demnach müssen die Träger der öffentlichen Schulen die Zuwendungen aus dem Schulträgerbudget um einen Eigenanteil in Höhe von jeweils mindestens 15 Prozent ergänzen. Bei den finanzschwachen Kreisen, Städten und Gemeinden als Träger öffentlicher allgemein- und berufsbildender Schulen und Förderzentren entfällt der Eigenanteil. Rückwirkend zum 17. Mai 2019 tritt die Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus dem Digitalpakt Schule in Kraft. Das Bundesbildungsministerium habe der Richtlinie am Dienstag zugestimmt.