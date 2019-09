Borgsdorf (dpa/bb) - Nach einem gespielten Überfall von zwei Grundschülern in Borgsdorf (Oberhavel) auf Klassenkameraden soll über Konsequenzen beraten werden. Die beiden Schüler der vierten und fünften Klasse seien am 3. September mit Strumpfmasken maskiert und Spielzeugpistolen in den Klassenraum gestürmt. Der Fünftklässler habe einen Mitschüler körperlich angegriffen und beleidigt, berichtete der Sprecher des Bildungsministeriums, Ralph Kotsch, am Donnerstag. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" (online) berichtet.

Der Vorfall habe sich ereignet, als die Klasse unbeaufsichtigt mit Lernarbeit beschäftigt gewesen sei, weil eine Lehrkraft kurzfristig ausgefallen sei, sagte Kotsch. Die Klassenlehrerin sei nach wenigen Minuten aus einem Nachbarraum dazu gekommen und eingeschritten. Am Donnerstagabend wolle die Schulleitung und die Schulaufsicht mit den besorgten Eltern über den Vorfall sprechen, sagte Kotsch.