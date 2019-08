Hannover (dpa/lni) - Eine Woche nach Beginn des neuen Schuljahres beobachtet der Städte- und Gemeindebund, dass weniger Eltern als in den Vorjahren ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. "Aus unserer Sicht nimmt der Trend zu Elterntaxis ganz vorsichtig ab", sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek. Dies liege auch daran, dass viele Lehrer mittlerweile die Eltern bereits vor der Einschulung dafür sensibilisiert hätten, die Kinder den Schulweg möglichst alleine zurücklegen zu lassen. Mehrere Städte in Niedersachsen beteiligen sich an Schulweg-Aktionen und Wettbewerben, um Schüler dazu zu animieren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen.