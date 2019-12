Hamburg (dpa/lno) - An mehr als 50 Hamburger Grundschulen soll künftig nach einem neuen Konzept besser Lesen gelernt werden. Ein Pilotprojekt an sechs Schulen sei so erfolgreich gewesen, dass diese besondere Leseförderung nun um 50 weitere Schulen erweitert werde, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch. Mittelfristig soll die neue Lernmethode, die auf regelmäßige Laut-Leseübungen zu festen Zeiten setzt, auf alle 200 Grundschulen der Stadt übertragen werden. "Das Lesen ist eine Grundvoraussetzung für eine gelungene Schulzeit", sagte Rabe. Wer nicht richtig lesen könne, habe auch in anderen Schulfächern Nachteile. "Als Schlüsselqualifikation entscheidet Lesen insofern mit großer Bedeutung über den weiteren Bildungserfolg."