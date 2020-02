Hamburg (dpa/lno) - Per Wettbewerb sollen Namen für 44 neue Hamburger Schulen gesucht werden. "Ein guter Schulname prägt eine Schule und stiftet Identität. Zugleich kann der Name eine Anerkennung und Würdigung für Persönlichkeiten sein, die für Schülerinnen und Schüler ein Vorbild sind", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag. Erfolgreiche Einsender werden den Angaben zufolge Ehrengäste bei der Schulgründung. Geplant sei die Neugründung von 44 staatlichen Schulen - davon 21 Grundschulen, 13 Stadtteilschulen, sieben Gymnasien sowie drei weiterführende Schulen, über deren Schulform noch nicht entschieden ist.

Darüber hinaus geben sich auch immer wieder bestehende Schulen einen neuen Namen, wie die Behörde weiter mitteilte. Deshalb würden Namensvorschläge für neue und eventuell auch für bestehende Schulen gesucht. Ein Vorschlag kann konkret für eine bestimmte Schule sein - muss es aber nicht. Nach Recherchen der Schulbehörde ist es der erste Wettbewerb dieser Art in Deutschland.

Für alle Schulen in Hamburg gilt laut Behörde derzeit: Grundschulen sind meist nach ihrer Straße benannt, Stadtteilschulen nach ihrem Stadtteil, Gymnasien nach ihrem Stadtteil oder einer Persönlichkeit. Insbesondere weibliche Namenspaten mit Vorbildfunktion seien willkommen, da diese bislang deutlich unterpräsentiert seien (lediglich 30 Prozent). Noch lebende Menschen können in Hamburg keine Namenspaten sein.