Klassenreisen per Flugzeug: Behörde appelliert an Schulen

Hamburg (dpa/lno) - Angesichts vieler Klassenreisen mit dem Flugzeug hat die Hamburger Schulbehörde an die Schulen appelliert, den Klimaschutz im Blick zu behalten. Hintergrund ist eine Stichprobe der Behörde bei 17 weiterführenden Schulen, die ergab, dass knapp ein Viertel der Klassen-, Studien- und Profilreisen im vergangenen Schuljahr mit dem Flugzeug unternommen wurden. "Klassenreisen sollen bilden, daher sind Flugreisen nicht grundsätzlich auszuschließen, aber die Anzahl ist deutlich zu hoch", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). "Ich appelliere an die Schulen, hier mit Augenmaß und unter Berücksichtigung des Klimaschutzes zu handeln." Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung (Dienstag) darüber berichtet.

Von den neun Gymnasien und acht Stadtteilschulen in der Stichprobe stach das Gymnasium Süderelbe hervor, das sich selbst Klimaschule nennt: 10 von 23 Klassenreisen wurden dort mit dem Flugzeug unternommen - unter anderem nach Shanghai, drei Mal ins spanische Malaga und nach Indien. Flugreiseziele an anderen Schulen waren Rio de Janeiro, New York, Singapur, Jakutsk im russischen Fernen Osten und das australische Melbourne.

Grund für die Stichprobe der Schulbehörde war eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in der Bürgerschaft.