Hamburg (dpa/lno) - Für gesündere Ernährung und zur Vermeidung von Plastikmüll bekommen alle staatlichen Grundschulen bis nächsten Sommer moderne Trinkwasserspender. Zunächst werden schrittweise jene 138 Schulen ausgestattet, die bislang auf Einwegwasserflaschen oder in der Kantine bereitgestellte Wasserkrüge zurückgreifen, teilte die Schulbehörde am Dienstag mit. Für die neuen Trinkwassersäulen stelle die Schulbehörde rund eine Million Euro zur Verfügung.

"So kann jedes Kind in Zukunft ganz einfach kostenlos Trinkwasser bekommen und an den Säulen seine Trinkwasserflasche nachfüllen", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Die Schulbehörde hoffe auch, dass das frische und kostenlose Wasser ungesündere zuckerhaltige Getränke verdrängen werde. "So leisten wir gleichzeitig einen Beitrag für die gesunde Ernährung der Kinder und Jugendlichen. Zudem ist das neue nachhaltige Mehrwegsystem besser für die Umwelt, weil durch die Verwendung eigener Trinkflaschen Plastikmüll vermieden wird."

Aufgestellt werden die Trinkwasserspender vom städtischen Wasserversorger Hamburg Wasser. Hamburg Wasser werde die Geräte auch warten, bei Ausfall ersetzen und die Hygienekontrollen übernehmen.