Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Erstklässler das zweite Mal in Folge leicht gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, starteten im August knapp 18 250 Jungen und Mädchen ihre Schullaufbahn. Das waren 0,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Bereits im Schuljahr 2018/2019 hatten die Statistiker ein leichtes Minus von 0,4 Prozent errechnet. Davor war die Zahl der Erstklässler fünf Jahre in Folge gestiegen.

Im aktuellen Schuljahr wurden vor allem weniger Jungen und Mädchen an Grundschulen eingeschult (minus 0,5 Prozent). Die freien Waldorfschulen (+33 Prozent auf 120 Kinder) sowie die Förderschulen (+1,8 Prozent auf 516 Kinder) verzeichneten hingegen Zulauf.

Nicht überall folgt die Entwicklung dem Landestrend. So gab es im Bördekreis in diesem Jahr deutlich mehr Erstklässler. Laut Statistik wurden 1635 Kinder eingeschult und damit 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Das war landesweit das größte Plus. Die stärkste Entwicklung in die andere Richtung verzeichnete der Kreis Stendal: Hier kamen 855 Kinder neu in die Schule. Das bedeutet ein Minus von 11 Prozent.