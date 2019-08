Gräfenhainichen/Wittenberg (dpa/sa) - Mit mehr als vier Millionen Euro fördern das Land Sachsen-Anhalt und die Europäische Union Baumaßnahmen für Schulen in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg)und Lutherstadt Wittenberg. Das Paul-Gerhard-Gymnasium in Gräfenhainichen erhält knapp zwei Millionen Euro für den Neubau eines Gebäudes, wie die Staatskanzlei in Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Die Grundschule Katharina von Bora im Wittenberger Ortsteil Pratau wird den Angaben zufolge mit etwas mehr als 2,1 Millionen Euro gefördert.