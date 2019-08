Wachsende Schülerzahl an freien Schulen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die freien Schulen in Thüringen erfreuen sich eines steten Zulaufs. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen an den Schulen in freier Trägerschaft ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen, wie Daten des Bildungsministeriums in Erfurt belegen. Demnach lernten zuletzt knapp 27 000 Mädchen und Jungen an den derzeit 171 privaten Schulen im Freistaat. Das waren rund 19 Prozent mehr Schüler als vor zehn Jahren.