Erfurt (dpa) - Obwohl das Interesse an freien Schulen anhält, plant die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland zunächst keine Neugründungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Neben rechtlichen Rahmenbedingungen seien derzeit auch die hohen Baupreise ein Grund für die Zurückhaltung, sagte die Vorsitzende des Stiftungsrates der Evangelischen Schulstiftung, Martina Klein, am Donnerstag in Erfurt. Die Gründung einer Schule sei in der Regel mit hohen Investitionen verbunden. Außerdem erhielten freie Schulen in den ersten drei Jahren ihres Bestehens keine staatlichen Zuschüsse.