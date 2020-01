Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sollen nach den Vorstellungen der SPD in Zukunft 22 Millionen Euro pro Jahr für die Schulsozialarbeit im Land ausgegeben werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes hat die SPD-Landtagsfraktion laut einer Mitteilung am Mittwoch beschlossen. Die Novelle solle gemeinsam mit den Fraktionen von Linken und Bündnis 90/Die Grünen eingereicht und noch in der Plenarsitzung im Januar beraten werden.

Das Geld soll nach dem Willen der Sozialdemokraten unter anderem dafür eingesetzt werden, die Zahl der Schulsozialarbeiter zu verdoppeln. Zusätzliche 180 Stellen seien dadurch möglich. Die Mittel sollen den Landkreisen und kreisfreien Städten gewährt werden.