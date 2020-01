Elsterberg (dpa/sn) - Wegen einer hohen Zahl an erkrankten Kindern wird die Grundschule in Elsterberg im Vogtland vorübergehend geschlossen. Derzeit seien 50 von 134 Schülern betroffen, sagte ein Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung in Zwickau. Sie klagen über Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber. Mindestens ein Kind habe eine Grippe, bei ihm sei Influenza Typ A nachgewiesen worden. Unklar ist, woran die anderen Schüler erkrankt sind. Auch zur Ursache gibt es bisher keine Hinweise. Zunächst soll die Grundschule von Mittwoch bis Freitag geschlossen bleiben. Bis dahin werde die Entwicklung der Krankmeldungen beobachtet, hieß es. Zuvor hatte die "Freie Presse" berichtet.

Bereits seit Montag sei wegen vieler Krankheitsfälle eine Grundschule in Lengenfeld geschlossen. Dort soll der Unterricht vermutlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden, so der Sprecher des Landesamts.