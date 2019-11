Eisenach (dpa/th) - Unbekannte haben die Regelschule Geschwister Scholl in Eisenach unter Wasser gesetzt. Der Schaden ist so gravierend, dass die Schulleitung den Unterricht zu Wochenbeginn ausfallen lässt. "Am Montag findet KEIN Unterricht statt!!! Grund: Havarie - Wasserschaden", heißt es auf der Internetauftritt der staatlichen Schule.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag wurde an einer sanitären Einrichtung der Schule so manipuliert, dass sich Wasser über einen längeren Zeitraum in dem Gebäude verteilen konnte. Der Wasseraustritt sei am Samstag entdeckt worden. In der Schule lernen nach eigenen Angaben 256 Kinder und Jugendliche.

Es seien erhebliche Schäden an der Einrichtung der Schule sowie am Gebäude entstanden. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden laut Polizei mindestens im Bereich eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die Polizei hofft auf Hinweise, die den Vorfall aufklären können.