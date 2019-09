Dresden (dpa/sn) - Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung sucht für einen Wettbewerb erstmals Erklärvideos von Schülern. Aktuelle politische Themen sollen in dreiminütigen Clips unterhaltsam erklärt werden, hieß es vom Kultusministerium in Dresden am Donnerstag. Beim 9. Schülerfilm-Festival "Film ab!" am 23. November in Leipzig sollen die Kurzvideos sächsischer Schüler dann vorgestellt werden. Sie können sich bis zum 15. Oktober für Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien bewerben. Eine Jury entscheidet über die Preisträger. Zu gewinnen gibt es je Kategorie 300, 200 und 100 Euro. Veranstaltet wird das Festival vom Kultusministerium zusammen mit der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien.