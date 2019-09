Dresden (dpa/sn) - Sachsen sucht erneut die beste Schülerband. Bis zum 15. Oktober könnten sich Bands aller Stilrichtungen für den mittlerweile 14. Wettbewerb "Band Clash – back to school‎" bewerben, teilten Kultusministerium und der Verein "KulturLounge" aus Leipzig am Dienstag mit. Teilnehmen dürfen Musikgruppen mit maximal neun Mitgliedern im Alter von 15 bis 23 Jahren, von denen mindestens die Hälfte Schüler sind. Um teilzunehmen brauchen die Bands ein 20-minütiges Programm mit eigenen Texten.

Für die Regionalfinals in Dresden am 18. Januar und in Leipzig am 25. Januar qualifizieren sich jeweils sechs Bands, die zwischen dem 1. und 7. Dezember online gewählt werden. Eine Jury wählt dann insgesamt sechs Gewinner aus, die beim Landesfinale am 21. März 2018 in Leipzig um den Sieg kämpfen.